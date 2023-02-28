Россия побеждает НАТО в битве на истощение - политолог

Россия побеждает НАТО в битве на истощение - политолог
Thierry Monasse/www.globallookpress.com
У альянса опустели склады, а производство боеприпасов для ВСУ не наладить из-за гниющей экономической системы

Публицист Ростислав Ищенко заявил, что Соединенные Штаты с союзниками загнали себя в довольно непростое положение. Вся история началась с военной кампании против России.

Интенсивные боевые действия в первые месяцы специальной операции указали на важность налаживания производства боевых припасов. К концу прошлого года считавший себя развитым военный блок из трех десятков государств так и не смог в нужной мере обеспечить ВСУ припасами в необходимом для интенсивного огня количестве.

Склады альянса пустеют, производственные мощности в текущем  масштабе не в состоянии обеспечить нужное количество боевых припасов в ближайшие два года. К 2025-му Штаты с НАТО готовы выйти на показатели по месячному производству снарядов в количестве, которое Россия расходует ежедневно.

Проблема для Запада носит системный характер. Ее не решить в рамках текущей системы ни в средне-, ни в долгосрочной перспективе. Вот уже тридцать лет американцы выносят производство за пределы Запада, оставляя у себя лишь административные рычаги.

"Осталась лишь легенда о высочайшей производительности труда на Западе",– считает Ищенко.

А вот ряд российских военных экспертов полагают, что Запад попытается нанести России сокрушительное поражение уже весной 2023 года, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Военное дело ✓ Надежный источник
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