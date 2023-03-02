Россия готовит военную операцию против США

Россия готовит военную операцию против США
Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москва "в предвкушении" агрессии Вашингтона

Ситуация на международной арене оставляет желать лучшего. Российские власти понимают, что удар со стороны Вашингтона может быть нанесен в любую минуту. Именно поэтому, как сообщил опытный военный эксперт, наша страна разрабатывает новый вид военной операции.

С соответствующим заявлением выступил отставной генерал Игорь Фазлетдинов, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Вес данному высказыванию добавляет то, что информация опубликована в журнале для военачальников "Военная мысль" – газета выпускается Министерством обороны.

Генерал обратил внимание, что вашингтонская администрация в последнее время все больше теряет свою мощь и могущество, передает телеканал "360". В таком состоянии "раненого зверя" США способны на все. На этом фоне резко возрастает угроза ядерной агрессии с их стороны.

По имеющейся информации, американцы могут планировать нанести мгновенный глобальный удар, чтобы уничтожить большую часть наших ядерных сил, а затем ядерными боеголовками добить Россию, отмечает интернет-издание "Свободная пресса".

Однако наши военные готовы к такому развитию событий. Как сообщил российский генерал, сейчас активно разрабатывается новейшая военная операция, цель которой пресечь потуги Вашингтона. В частности, Армия России должна быть готова отразить возможный удар, подавить глобальные системы ПРО Америки, а затем нанести "неприемлемый ущерб агрессору".

Источник: Военная мысль ✓ Надежный источник
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