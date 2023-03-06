Запад теряет чувство реальности

Запад обязан избегать всех предпосылок к эскалации в отношениях с Москвой. Современные элиты не знают, что из себя представляет война – а потому отсутствие страха для них вполне логично, считает бывший советник главы Министерства обороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор.

И у Евросоюза, и у американцев найдется немало политических кругов, "потерявших здоровый страх" перед масштабным конфликтом. Безумие коллективного Запада заключается в том, что последний полагает, будто военные действия всегда происходят за пределами Европы и Америки.

Как правило, указывает Макгрегор, Запад устраивал конфликты далеко от своего континента. А потому привык за периоды колониальных войны, к которым аналитик относит конфликты на Ближнем Востоке и Афганистане, к малозначительному числу потерь со своей стороны.

"Якобы из-за того, что тут мы самые лучшие. Но если все сопоставить, вы увидите собственное заблуждение – оно велико. Потому вы и понятия не имеете, с чем вам пришлось столкнуться на Украине", – высказался Макгрегор.

А военный эксперт Алексей Селиванов ранее выразил уверенность, что у Украины истощаются ресурсы по мере расходов и жизни на "западной игле", передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".