В России отреагировали на учебные удары НАТО по Петербургу

И вспомнили советский опыт

Силы Североатлантического альянса решили провести очередные военные учения у границ Росси – в нейтральных водах межконтинентальный стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress вышел к острову Гогланд, расположенному в Кингиссепском районе Ленинградской области.

Маневры проходили над водами Финского залива. На удалении 200 километров от Петербурга бомбардировщик американских ВВС сымитировал удар, развернувшись затем в сторону Прибалтики.

Согласно приведенным данным, учебные маневры предполагали прорыв российской ПВО и ПРО с нанесением ракетных ударов по инфраструктуре РФ.

По словам политолога Георгия Рипера, американский ядерный бомбер отработал удары не столько по Петербургу, сколько по Балтфлоту.

"Видимо, шла тренировка использования противокорабельных ракет. Тех, кто пишет "сбивать", не слушайте. Он находился над территорией государств НАТО и не нарушал границ – сбивать нельзя, противодействовать РЭБ – тоже. Это раскроет боевые частоты и тонкости работы РЭБ и ПВО, – считает эксперт по разведке.

Еще со времен Советского Союза американские бомберы подлетали к границам СССР, отворачиваясь в последний момент – советская стратегическая авиация отвечала тем же.