Ответ России на вступление Финляндии и Швеции в НАТО ужаснул США

На Западе готовятся к новому витку противостояния

Как только Североатлантический альянс расширится за счет Швеции и Финляндии, Россия предпримет ответный шаг – он будет заключаться не только в укреплении собственных рубежей, но и усилении военного контроля в Арктике. В перспективе регион может стать местом начала прямого столкновения между Вашингтоном и Москвой, сообщает Bloomberg.

Сейчас в Арктике находятся российские подводные лодки с ядерными боеголовками. Если в НАТО вступят Финляндия и Швеция, то это позволит западной авиации, флоту и артиллерии напасть на российские подразделения. Дополнительно альянс получит сеть железных дорог, которая позволит быстро переправлять технику и припасы в случае конфликта.

В таком случае Россия начнет перебрасывать в регион все больше военных ресурсов, чтобы противостоять Западу. И если Москва сможет установить там полный контроль, для Вашингтона и Брюсселя это будет означать плохие последствия. Все из-за выхода в коридор Гренландия-Исландия-Великобритания.

"Оказавшись там, силы Путина потенциально могут нарушить коммерческое судоходство или перерезать линии военного снабжения для США, чтобы отправить подкрепление в Европу. Саботаж подводных трансатлантических кабелей передачи данных может нанести значительный ущерб", – указывают журналисты.

Они утверждают, что российское руководство постепенно усиливает свое присутствие в Арктике. Если Россия разместит там гиперзвуковое оружие, то США не смогут его перехватить в случае атаки – системы ПВО не были модернизированы должным образом. Вероятно, по их словам, регион станет местом, где российские и американские войска вступят в прямую конфронтацию.