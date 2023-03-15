США готовят войска против России на фоне разгрома ВСУ в Бахмуте - СМИ

Просто так проиграть Белый дом не может

Вашингтон считает вероятным прямое вмешательство в украинский конфликт в случае пораженческих перспектив режима Владимира Зеленского. Такого мнения придерживается американский публицист, автор скандальных для Запада расследований о "Северных потоках" Сеймур Херш, указывает телеканал "360".

Журналист сослался на собственные источники, которые объяснили ему логику американской администрации, если придется оправдывать вмешательство и вступление в войну против России, уточняет URA.ru.

"Игра будет такой: "Ведь это НАТО. Мы поддерживаем альянс в наступательных действиях против России". Чтобы не обманывать мир", – объяснил позицию Белого дома Херш.

Однако журналист напомнил о поворотном моменте в Великой Отечественной и Второй мировой войнах, указав на разгром фашистов в Сталинграде, передает "Свободная Пресса".

"Мы действительно желаем драки с ними? Оставьте. Я считаю, что мы не готовы. Возможно, мы занимается самообманом по поводу происходящего на Украине. А русские даже не использовали свои главные силы", – высказался Херш.

Журналист добавил, что воевать с российской армией, по всей вероятности, будут подразделения 82-й и 101-й воздушно-десантных дивизий сухопутных сил Соединенных Штатов, перебрасываемых на европейский континент.

"Речь идет о бригадах – не батальонах", – высказался публицист.