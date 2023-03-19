НАТО объявило о переброске нескольких тысяч солдат в сторону России

На Западе готовятся к серьезному противостоянию

Североатлантический альянс планирует весной начать приводить в действие новый оборонный план. В ближайшее время к российским границам хотят перебросить несколько тысяч солдат, увеличив общую численность группировки до 300 тысяч человек. Об этом пишет Politico.

На этом фоне многим членам придется серьезно поднять расходы на оборону и увеличить закупки вооружения. На такие меры они собираются пойти, чтобы "противостоять реалистичной России".

Всего в НАТО готовят войска по нескольким степеням готовности. Первый эшелон соберут из поляков, норвежцев и жителей Прибалтики – примерно 100 тыс солдат. Они будут готовы для выдвижения в случае необходимости в течение 10 дней.

Второй эшелон сделают для поддержки первого. Их развернут в Германии. Примерный срок готовности подразделений будет составлять 10-30 дней.

Журналисты предупреждают, что некоторым странам придется серьезно постараться, чтобы завербовать большое количество человек.

В России утверждают, что с февраля численность группировки НАТО в Восточной и Центральной Европе увеличилась в 2,5 раза – до 30 тыс человек.