НАТО объявило о переброске нескольких тысяч солдат в сторону России

НАТО объявило о переброске нескольких тысяч солдат в сторону России
Фото: UK Ministry of Defence/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
На Западе готовятся к серьезному противостоянию

Североатлантический альянс планирует весной начать приводить в действие новый оборонный план. В ближайшее время к российским границам хотят перебросить несколько тысяч солдат, увеличив общую численность группировки до 300 тысяч человек. Об этом пишет Politico.

На этом фоне многим членам придется серьезно поднять расходы на оборону и увеличить закупки вооружения. На такие меры они собираются пойти, чтобы "противостоять реалистичной России". 

Всего в НАТО готовят войска по нескольким степеням готовности. Первый эшелон соберут из поляков, норвежцев и жителей Прибалтики – примерно 100 тыс солдат. Они будут готовы для выдвижения в случае необходимости в течение 10 дней. 

Второй эшелон сделают для поддержки первого. Их развернут в Германии. Примерный срок готовности подразделений будет составлять 10-30 дней.

Журналисты предупреждают, что некоторым странам придется серьезно постараться, чтобы завербовать большое количество человек. 

В России утверждают, что с февраля численность группировки НАТО в Восточной и Центральной Европе увеличилась в 2,5 раза – до 30 тыс человек.

Источник: Politico
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