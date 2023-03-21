Почему США отказались от ядерной войны с Россией

План Белого дома раскрыл политолог

По словам политолога Ростислава Ищенко, кризис в отношениях двух государств – Россией и Соединенными Штатами – может перерасти в ядерную войну, последствия которой сложно оценить. Однако наивно полагать, что американцы не способны на подобные действия.

Лишь при реальной угрозе существования американской государственности Белый дом решится на подобный шаг. Пока что, считает Ищенко, такая ситуация маловероятна. Однако все постоянно повышают ставки – по "чуть-чуть".

Умышленный ядерный удар РФ по Соединенным Штатам, указывает эксперт, не имеет совершенно никакого смысла – работает это и в обратную сторону. Пока что стороны будут наращивать военную мощь – впрочем, за три десятилетия РФ полностью смогла оправиться после распада Советского Союза. Так же, как и у Штатов сохраняется возможность восстановиться – и американцы полностью эту возможность используют.

"Сейчас сжигать самих себя в ядерном апокалипсисе нет никакого смысла",– считает политолог.