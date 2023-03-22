НАТО объявило о своих планах на Черное море

США привлекут к новой задаче всех членов альянса, имеющих выход к черноморским водам

Вашингтон готов представить стратегию по черноморскому региону, концентрируя внимание на собственной безопасности у границ Российской Федерации. Об этом сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.



Блинкен уточнил, что речь идет не только о военной сфере, но и о сотрудничестве в экономической отрасли, а также "энергетической безопасности". Что именно подразумевается под этим, не уточняется.

Вместе с тем глава госдепа напомнил, что из шести государств, у которых имеется выход к черноморскому побережью, половина входит в состав Североатлантический альянс. А Украина является важнейшим партнером НАТО.

Блинкен добавил, что к лету 2023 года альянс подготовит "стратегию" по Черному морю.

По словам заместителя главы российского МИД Сергея Рябкова, Соединенные Штаты являются фактическим участником боевого конфликта на Украине. А потому Москва не может взаимодействовать с Вашингтоном на прежнем уровнем. Де-факто стороны оказались в состоянии открытого конфликта, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".