НАТО объявило о своих планах на Черное море

НАТО объявило о своих планах на Черное море
Zhang Jiye/www.globallookpress.com
США привлекут к новой задаче всех членов альянса, имеющих выход к черноморским водам

Вашингтон готов представить стратегию по черноморскому региону, концентрируя внимание на собственной безопасности у границ Российской Федерации. Об этом сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Блинкен уточнил, что речь идет не только о военной сфере, но и о сотрудничестве в экономической отрасли, а также "энергетической безопасности". Что именно подразумевается под этим, не уточняется.

Вместе с тем глава госдепа напомнил, что из шести государств, у которых имеется выход к черноморскому побережью, половина входит в состав Североатлантический альянс. А Украина является важнейшим партнером НАТО.

Блинкен добавил, что к лету 2023 года альянс подготовит "стратегию" по Черному морю. 

По словам заместителя главы российского МИД Сергея Рябкова, Соединенные Штаты являются фактическим участником боевого конфликта на Украине. А потому Москва не может взаимодействовать с Вашингтоном на прежнем уровнем. Де-факто стороны оказались в состоянии открытого конфликта, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров

Медлить нельзя: Москве предложили ответ на поставки Киеву снарядов с ураном

Реакция России должна быть стремительной

Отвлекающие удары: Киев готовит многоходовку в Запорожье

Регион представляет особую ценность для ВСУ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей