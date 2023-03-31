Путин нанес разрушительный удар по НАТО: раскрыта тактика президента

Лидер намеренно действует крайне осторожно

Россия давно могла бы нацелить ракеты на Киев и ударить по ключевым пунктам принятия решений, если бы ее целью было захватить Украину, как об этом рассказывают на Западе. Однако в действительности у российского президента Путина другая тактика – он целился нанести удар по НАТО изнутри, и по сути ему это удалось, считают обозреватели французской Reseau International.

Разрушительного наступления ВС РФ с приходом весны так и не случилось. Вместо этого российская сторона понемногу продвигается дальше, добиваясь постоянных поставок западного оружия ВСУ, тем самым опустощая запасы НАТО. На этом фоне альянс уже испытывает серьезные проблемы с боеприпасами.

"В то же время Москва создает напряженность внутри вражеского блока, разногласия возникают естественным образом, а позиция Вашингтона, который подчиняет такие страны, как Германия, своим нуждам, является бомбой замедленного действия, ожидающей своего взрыва", – считают обозреватели, передает URA.RU.

По мнению авторов, альянс вступил в конфликт на невыгодных для себя условиях, пока России удается сохранять в конфликте на Украине инициативу, сообщает Общественная служба новостей.