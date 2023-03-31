Путин нанес разрушительный удар по НАТО: раскрыта тактика президента

Путин нанес разрушительный удар по НАТО: раскрыта тактика президента
Фото: The Kremlin Moscow/www.globallookpress.com
Лидер намеренно действует крайне осторожно

Россия давно могла бы нацелить ракеты на Киев и ударить по ключевым пунктам принятия решений, если бы ее целью было захватить Украину, как об этом рассказывают на Западе. Однако в действительности у российского президента Путина другая тактика – он целился нанести удар по НАТО изнутри, и по сути ему это удалось, считают обозреватели французской Reseau International. 

Разрушительного наступления ВС РФ с приходом весны так и не случилось. Вместо этого российская сторона понемногу продвигается дальше, добиваясь постоянных поставок западного оружия ВСУ, тем самым опустощая запасы НАТО. На этом фоне альянс уже испытывает серьезные проблемы с боеприпасами. 

"В то же время Москва создает напряженность внутри вражеского блока, разногласия возникают естественным образом, а позиция Вашингтона, который подчиняет такие страны, как Германия, своим нуждам, является бомбой замедленного действия, ожидающей своего взрыва", – считают обозреватели, передает URA.RU.

По мнению авторов, альянс вступил в конфликт на невыгодных для себя условиях, пока России удается сохранять в конфликте на Украине инициативу, сообщает Общественная служба новостей

Источник: Reseau International ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

В Киеве требуют нацелить на Россию ядерное оружие

Автор инициативы уже предлагал переименовать РФ в "Московию"

Впервые озвучен срок взятия Артемовска

Основная часть города под контролем РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей