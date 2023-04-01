НАТО готовится к масштабным военным учениям в Европе

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Доллару пришел конец: прогноз России начал сбываться
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
872 новости
Североатлантический альянс готовит масштабные военные учения в Европе с участием 200 боевых единиц в воздухе. Air Defender, анонсированы НАТО на июнь 2023 года. Политолог Леонид Крутаков видит в этом событии продолжение раздела мира на Запад и Восток.
НАТО же демонстрирует силу, рассчитанную, главным образом, на европейцев, передает "Пятый канал".
С другой же стороны, уверен аналитик, учения являются ответом НАТО на российские планы по размещению ядерных ракет в Белоруссии и заявление Москвы и Пекина об общем деле в борьбе за новый мир.
Действия Москвы вызывают уважение у британцев