Люди в ужасе от действий властей

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель продолжает кидаться антироссийскими заявлениями и всеми силами демонстрирует готовность коллективного Запада и дальше вести борьбу с нашей страной. Недавно он заявил, что Европа бросит все силы на то, чтобы "навязать России высокую цену" за то, что она продолжает защищать мирное население Донбасса.



Слова европейского дипломата привели в бешенство простых жителей Евросоюза. Люди на собственной шкуре понимают, кто на самом деле платит высокую цену за антироссийскую политику Запада. Им приходится тратить огромные суммы на обеспечение самого скромного уровня жизни. Все это стало последствиями града антироссийских санкций.



В социальных сетях люди пишут, что европейские политики навязывают высокую цену на все собственным согражданам. Люди не готовы верить в то, что это Россия якобы повинна во всех их трудностях и бедах.

"Увольняйтесь или переезжайте в Киев, так как вы больше работаете на Зеленского, чем на европейских рабочих", "Сколько еще европейцам придется жертвовать ради прокси-конфликта США на Украине", – негодуют люди в социальных сетях.

Европейцы подчеркивают, что властолюбивые Соединенные Штаты Америки за счет денег собственного населения и жителей Европы ведут борьбу с Россией.

