"Ждать осталось недолго": Лавров заставил вздрогнуть весь мир одной фразой про американцев

Министру пришлось самому успокаивать журналистов

Глава российской дипломатии Сергей Лавров решил объяснить, что означает брошенная им фраза, породившая немало загадок на фоне нарастающего напряжения между Москвой и Вашингтоном.

Так, ранее министр указал на "горячую фазу" в предполагаемом конфликте между двумя державами. Однако в тот же момент отметил, что МИД не теряет надежды на адекватность и рациональность американской стороны. Тогда же Лавров и сообщил следующее: "посмотрим, ждать осталось недолго".

Позднее глава внешнеполитического ведомства уточнил, что таким образом пытался донести следующее: правду ничто не перекроет. А "недолго" – потому что все происходит уже сегодня.

Министр, кстати говоря, не стал отрицать, что решил обронить именно те слова, на которые обратил бы внимание весь мир. На то то глава ведомства и делал расчет, в чем признался сам.



