"Ждать осталось недолго": Лавров заставил вздрогнуть весь мир одной фразой про американцев

"Ждать осталось недолго": Лавров заставил вздрогнуть весь мир одной фразой про американцев
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/www.globallookpress.com
Министру пришлось самому успокаивать журналистов

Глава российской дипломатии Сергей Лавров решил объяснить, что означает брошенная им фраза, породившая немало загадок на фоне нарастающего напряжения между Москвой и Вашингтоном.

Так, ранее министр указал на "горячую фазу" в предполагаемом конфликте между двумя державами. Однако в тот же момент отметил, что МИД не теряет надежды на адекватность и рациональность американской стороны. Тогда же Лавров и сообщил следующее: "посмотрим, ждать осталось недолго".

Позднее глава внешнеполитического ведомства уточнил, что таким образом пытался донести следующее: правду ничто не перекроет. А "недолго" – потому что все происходит уже сегодня.

Министр, кстати говоря, не стал отрицать, что решил обронить именно те слова, на которые обратил бы внимание весь мир. На то то глава ведомства и делал расчет, в чем признался сам.

 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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