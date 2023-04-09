Запад закатил "истерику" после решения Кремля по ядерному оружию

Москва оценила реакцию коллег из Европы

Коллективный Запад предпочитает не вспоминать об американских боеголовках в Европе, однако выдает "истеричную реакцию" на планы Российской Федерации по размещению такого же вооружения в Белоруссии, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, западные страны предпочитают игнорировать наличие ядерного оружия в самой Европе.

Песков также прокомментировал недавний диалог между Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко, предметом которого стало ядерное оружие. Затронутая тема, указали в Кремле, актуальна на фоне несдержанности Запада.

Ранее Путин указал, что Москва по просьбе соседей разметит тактическое ядерное вооружение в Белоруссии. Лукашенко уже поручил провести проверку боевой готовности вооруженных сил республики. В министерстве обороны Белоруссии уточнили, что в войсках проверяют работу органов управления и способность личного состава реагировать в сложных условиях.