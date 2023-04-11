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Белый дом теряет связь с реальностью – из-за этого ситуация на Украине разворачивается не в пользу администрации Джо Байдена и главных интересантов конфликта в этой стране. Такого мнения придерживается экс-сотрудник Центрального разведывательного управления США Реймонд Макговерн
Ситуация, однако, опасна для Вашингтона не столько поражением, сколько ядерной войной.
Макговерн указал, что недавно слитые в Сеть документы Пентагона с указанием численности ВСУ и планов НАТО на Украине раскрывают ложь главы Минобороны Ллойда Остина и американского генерала Марка Милли по боевым возможностям украинских войск.
Экс-сотрудник американских спецслужб отметил, что российские подразделения продолжают развивать тактический успех в Донбассе. Уже в мае РФ сможет занять позиции так, что Киев согласится сесть за переговоры с Кремлем.
Власти готовились тайно отправить Москве вооружения