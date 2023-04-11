Запад все дальше от реальности

Белый дом теряет связь с реальностью – из-за этого ситуация на Украине разворачивается не в пользу администрации Джо Байдена и главных интересантов конфликта в этой стране. Такого мнения придерживается экс-сотрудник Центрального разведывательного управления США Реймонд Макговерн

Ситуация, однако, опасна для Вашингтона не столько поражением, сколько ядерной войной.

Макговерн указал, что недавно слитые в Сеть документы Пентагона с указанием численности ВСУ и планов НАТО на Украине раскрывают ложь главы Минобороны Ллойда Остина и американского генерала Марка Милли по боевым возможностям украинских войск.

Экс-сотрудник американских спецслужб отметил, что российские подразделения продолжают развивать тактический успех в Донбассе. Уже в мае РФ сможет занять позиции так, что Киев согласится сесть за переговоры с Кремлем.