Медведев пообещал уничтожить Польшу с "ее недоразвитым премьером"

Медведев пообещал уничтожить Польшу с "ее недоразвитым премьером"
Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Зампред Совбеза не остался в долгу перед Варшавой

Зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев решил воздержаться от прогнозов на тему противостояния РФ и Североатлантического альянса. Однако чиновник заявил, что в таком случае первой с карты мира исчезнет Польша.

Таким образом зампред Совбеза отреагировал на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Последний заявил, что у Украины имеется право на атаки по российским регионам, а поводы для беспокойства в случае войны России с НАТО отсутствует: альянс, с его слов, обеспечит Москве оперативное поражение.

Медведев в ответ заявил, что не может судить об исходе такой войны, однако совершенно точно готов подтвердить: Польша, служащая НАТО "форпостом", точно прекратит свое существование.

"Вместе с ее недоразвитым премьером", – добавил Медведев.

А глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Польша готовится к активным боевым действиям, наращивая военный контингент с инфраструктурой, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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