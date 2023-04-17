Пентагон впервые заговорил о присутствии НАТО на Украине

Пентагон впервые заговорил о присутствии НАТО на Украине
Thomas Trutschel/www.globallookpress.com
И умело выкрутился из ситуации

Американская армия не принимает никакого участия в военном конфликте на Украине, заявил официальный представитель Министерства обороны Соединенных Штатов Патрик Райдер.

По словам пресс-секретаря оборонного ведомства, у американской стороны в принципе отсутствуют военные подразделения на Украине. Более того, Пентагон, с его слов, не занимается ведением операций подобного рода против РФ.

Однако в ведомстве подчеркнули приверженность военной поддержки Украине – Райдер указал, что США готовы предоставить Киеву помощь в "сфере безопасности для защиты".

Запрос российских медиа о предполагаемой утечке информации, указывавшей на присутствии сил НАТО на Украине, Пентагон оставил без внимания.

Источник: Российская газета ✓ Надежный источник
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