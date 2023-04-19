В НАТО готовы построить военную базу на подступах к Петербургу

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Администрация города Каухава в Финляндии призывает Хельсинки к строительству военной базы Североатлантического альянса на своей территории – на официальном сайте городских властей появилась соответствующая новость.
В администрации напомнили, что в городе расположен единственный во всей Финляндии аэродром военного назначения в центре Балтийского моря. Протяженность взлетной полосы доходит до 2,7 километра.
Власти Финляндии продолжают обсуждать размещение базы Североатлантического альянса в Каухаве – от города до Ленобласти всего 365 километров. У финляндско-российской границы расположен город Светогорск Выборгского района.
Мэр Каухавы Веса Рантала сообщил, что администрация считает город отличной площадкой для размещения военного контингента альянса из-за близости с Балтийским морем. До 2015 года здесь существовал единственный финский военный аэродром.
Пока что Каухава выдвигает лишь инициативу, в Хельсинки не выдвигали никаких официальных решений о строительстве военной базы Альянса.
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