Альянс снова угрожает России

Администрация города Каухава в Финляндии призывает Хельсинки к строительству военной базы Североатлантического альянса на своей территории – на официальном сайте городских властей появилась соответствующая новость.

В администрации напомнили, что в городе расположен единственный во всей Финляндии аэродром военного назначения в центре Балтийского моря. Протяженность взлетной полосы доходит до 2,7 километра.

Власти Финляндии продолжают обсуждать размещение базы Североатлантического альянса в Каухаве – от города до Ленобласти всего 365 километров. У финляндско-российской границы расположен город Светогорск Выборгского района.

Мэр Каухавы Веса Рантала сообщил, что администрация считает город отличной площадкой для размещения военного контингента альянса из-за близости с Балтийским морем. До 2015 года здесь существовал единственный финский военный аэродром.

Пока что Каухава выдвигает лишь инициативу, в Хельсинки не выдвигали никаких официальных решений о строительстве военной базы Альянса.