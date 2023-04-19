Sohu: МиГ-31 преподал НАТО урок после провокации в Баренцевом море

Sohu: МиГ-31 преподал НАТО урок после провокации в Баренцевом море
МиГ-31. Фото: Ministry of Defence of the Russi/www.globallookpress.com
Альянс не ожидал такой мгновенной реакции

Коллективный Запад постоянно утверждает о высоких рисках столкновения с Россией. Однако, как ни парадоксально, НАТО продолжает провоцировать Москву, устраивая соответствующие маневры у нее под носом. Не так давно Альянс снова решил напомнить о себе, отправив патрульный самолет.

Сам инцидент произошел не так давно. Норвегия отправила свой  противолодочный Р-8А "Посейдон" к российским границам. Москва отреагировала мгновенно.

Как пишет Sohu, в воздух для сопровождения цели поднялся МиГ-31, входящий в состав противовоздушной обороны Северного флота.

"По ряду данных, норвежский самолет приблизился к российской акватории Баренцева моря. После обнаружения цели Вооруженные силы РФ подняли тревогу, для противодействие поднялся МиГ-31",  – пишут авторы.

Китайские обозреватели назвали ответные меры Минобороны "быстрым и жестким ответом Путина".

Однако, говорится в материале, Баренцево море является не самой ожесточенной площадкой для противодействия Североатлантического альянса – первое место занимает Балтийское море, где недавно береговой патрульный самолет  Lockheed P-3 Orion германских воздушных сил оказался в очень тесном контакте с российским Су-27.

Источник: Sohu ✓ Надежный источник
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