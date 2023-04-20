Главный союзник развернулся спиной к НАТО из-за предупреждения Кремля

Сигналы Москвы пресекли поставки оружия Украины от одной из стран

Сеул не занимается поставками военной помощи для украинской стороны, стремясь сохранить стабильные отношения с Москвой. Об этом пишет агентство Ренхап, ссылаясь на собственные источники в администрации южнокорейского президента.

Ранее глава республики Юн Сок Ёль сообщил, что при осложнении обстановки на Украине Сеулу было бы непросто ограничиться исключительно гуманитарной и финансовой помощью для Киева. Таким образом, южнокорейские власти заявили о допустимости поставок оружия для режима Владимира Зеленского, отмечает "Общественная служба новостей".

В Кремле же выразили сожаление из-за позиции Сеула, напомнив, что в таком случае Южная Корея будет считаться одной из сторон конфликта, уточняет RT.

Позднее один из источников в Сеуле заявил, что российская администрация дает комментарий о "том, чего еще не происходит". Однако, указал чиновник из офиса главы Южной Кореи, Сеул не оказывает военную помощь украинской стороне из-за желания не портить отношения с Москвой, передает телеканал "360".