Москва вспоминает о забытом арсенале

Москва имеет право на пересмотр собственной позиции по неразмещению баллистических ракет средней и большей дальности на границе с западными государствами. Соответствующее мнение выразил посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям Григорий Машков.

Дипломат полагает, что действующая линия по неразмещению ракетного вооружения указанных дальностей на земле не оправдана, если исходить из текущих событий. Необходимо приступить к подготовке развертывания вооружения для оперативного реагирования на внешние вызовы.

По словам Машкова, РФ также должна помнить и о рисках на восточном направлении, которые нужно купировать за счет ракетного вооружения средней дальности.

После фиаско с договором ДРМСД все тридцатилетние ограничения были сняты. Теперь же, уверен посол, необходимо наверстывать упущенное, чтобы устранить текущий "дисбаланс".

Москва, добавил Машков, считает необходимым наращивание тактического потенциала в виде расширения ракетного арсенала – в том числе и на территории Калининграда.

"Там, где НАТО вознамерилось взять российскую территорию под прицел ракетных систем залпового огня", – высказался Машков.

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