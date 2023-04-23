Военный аналитик нашел способ "ослепить" спутники НАТО

Технологии уже имеются - остается только их доработать

Российская Федерация имеет на вооружении технологии, способные ослеплять спутники раннего предупреждения NASA, заявил военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

Эксперт уверяет, что Минобороны легко способно вывести из строя датчики у вражеских спутников – после этого Штаты не смогут даже узнать о летящих на них боеголовках. Остается лишь заняться доработкой технологии.

Проблема в том, указал Прохватилов, что владельцы этой спутниковой группировки в ответ нанесут ядерный удар. Хотя Советский Союз стал лидером в разработке лазерных технологий.

"Я занимался в 1980-е запуском "Энергии", поднявшей на орбиту макет лазера "Скиф". Из-за ошибки он упал в океан. Испытания прекратили, СССР шел к закату. Однако в этой сфере у нас передовые разработки. Военные в те годы решили "пошутить" и навести лазер на "Челленджер. У космонавтов началось недомогание, аппаратура у них работала со сбоями", – рассказал Прохватилов.