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Глава российской дипломатии Сергей Лавров выступил 24 апреля на заседании Совета безопасности ООН, темой которого стала защита принципов устава организации.
Министр, обращаясь к коллегам с трибуны, заявил, что собирается "назвать вещи своими именами": меньшинство – а именно коллективный Запад – строит мировую концепцию, опираясь исключительно на собственные воззрения, при которых интересы большинства игнорируются. Однако едва ли кто-то не наделял Соединенные Штаты с их сателлитами соответствующими полномочиями.
"Никто не разрешал меньшинству на Западе говорить от всего человечества", – высказался министр.
Лавров указал, что Западу необходимо соблюдать приличие и проявлять уважение ко всему миру. Что касается самого ООН, то требования Устава организации угрожают внешнеполитическим амбициям Соединенных Штатов. Американцы решили разрушить все свои старания на пути к глобализации – хотя раньше считали ее высшим благом для мира.
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