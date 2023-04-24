Лавров с трибуны ООН обратился к Западу

Лавров с трибуны ООН обратился к Западу
Сергей Лавров. Фото: Russian Foreign Ministry/www.globallookpress.com
Никто не давал права меньшинству говорить за весь мир, напомнил министр

Глава российской дипломатии Сергей Лавров выступил 24 апреля на заседании Совета безопасности ООН, темой которого стала защита принципов устава организации.

Министр, обращаясь к коллегам с трибуны, заявил, что собирается "назвать вещи своими именами": меньшинство – а именно коллективный Запад – строит мировую концепцию, опираясь исключительно на собственные воззрения, при которых интересы большинства игнорируются. Однако едва ли кто-то не наделял Соединенные Штаты с их сателлитами соответствующими полномочиями.

"Никто не разрешал меньшинству на Западе говорить от всего человечества", – высказался министр.

Лавров указал, что Западу необходимо соблюдать приличие и проявлять уважение ко всему миру. Что касается самого ООН, то требования Устава организации угрожают внешнеполитическим амбициям Соединенных Штатов. Американцы решили разрушить все свои старания на пути к глобализации – хотя раньше считали ее высшим благом для мира.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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