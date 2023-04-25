Грандиозный позор властей Латвии дошел до всего НАТО

В России уже готовы наградить "героев"

Военный эксперт Владислав Шурыгин с иронией отнесся к заявлению главы Министерства обороны Латвии Инары Мурниеце, объявившей о готовности передать все зенитно-ракетные комплексы "Стингер", состоящие на вооружении страны. Прибалтийское государство, по всей видимости, решило побить все рекорды и полностью обновить свое вооружение: Рига уже передала Киеву практически 50 процентов оборонного бюджета государства.

Шурыгин указал, что в таком случае кабмин Латвии состоит из политической группы с пророссийскими взглядами – Рига делает все, что вновь вернуться в российское пространство.

"Латвия фактически избавилась от своего вооружения. Восстановление "власти советов" там не за горами, о чем так позаботилось руководство страны. Фактически, кстати, занимающееся саморазоружением. Хвалим и обязательно представим к государственным наградам!" – высказался с иронией аналитик.

Хотя ранее латвийский МИД высказался против использования формулировки "постсоветское пространство" к такому мощнейшему и ключевому участнику мировой экономики, как Латвия.