Грандиозный позор властей Латвии дошел до всего НАТО

Грандиозный позор властей Латвии дошел до всего НАТО
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
В России уже готовы наградить "героев"

Военный эксперт Владислав Шурыгин с иронией отнесся к заявлению главы Министерства обороны Латвии Инары Мурниеце, объявившей о готовности передать все зенитно-ракетные комплексы "Стингер", состоящие на вооружении страны. Прибалтийское государство, по всей видимости, решило побить все рекорды и полностью обновить свое вооружение: Рига уже передала Киеву практически 50 процентов оборонного бюджета государства.

Шурыгин указал, что в таком случае кабмин Латвии состоит из политической группы с пророссийскими взглядами – Рига делает все, что вновь вернуться в российское пространство.

"Латвия фактически избавилась от своего вооружения. Восстановление "власти советов" там не за горами, о чем так позаботилось руководство страны. Фактически, кстати, занимающееся саморазоружением. Хвалим и обязательно представим к государственным наградам!" – высказался с иронией аналитик.

Хотя ранее латвийский МИД высказался против использования формулировки "постсоветское пространство" к такому мощнейшему и ключевому участнику мировой экономики, как Латвия.  

Источник: SM News ✓ Надежный источник
новости партнеров

Бросили оружие: между российскими бойцами под Бахмутом произошел скандал

Один батальон накинулся с обвинениями на другой

Грандиозный позор: Москва отреагировала на выходку Вашингтона в Совбезе ООН

Представитель США устроила скандал

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей