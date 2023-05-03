Разведка НАТО поднялась над Черным морем

Разведка НАТО поднялась над Черным морем
UK Ministry of Defence/www.globallookpress.com
Альянс снова играет в нервотрепку

Разведывательная авиация Североатлантического альянса демонстрирует активность над Черным морем, пишут медиа, ссылаясь на данные сервиса FlightRadar.

Судя по опубликованным кадрам, авиация НАТО в основном совершает полеты в турецких и румынских границах. Активность воздушных судов фиксируется в районе Констанцы – крупнейшего морского порта Румынии.

О причинах такой активности и целях операции разведывательной авиации альянса не сообщается.

После начала специальной операции альянс участил свое присутствие в пределах Черного моря на воде и в воздушном пространстве. В конце прошлого года российская РЭБ подавила стратегический дрон НАТО, выполнявший разведывательный полет.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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