Альянс снова играет в нервотрепку

Разведывательная авиация Североатлантического альянса демонстрирует активность над Черным морем, пишут медиа, ссылаясь на данные сервиса FlightRadar.

Судя по опубликованным кадрам, авиация НАТО в основном совершает полеты в турецких и румынских границах. Активность воздушных судов фиксируется в районе Констанцы – крупнейшего морского порта Румынии.

О причинах такой активности и целях операции разведывательной авиации альянса не сообщается.

После начала специальной операции альянс участил свое присутствие в пределах Черного моря на воде и в воздушном пространстве. В конце прошлого года российская РЭБ подавила стратегический дрон НАТО, выполнявший разведывательный полет.