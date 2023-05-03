Разведка НАТО поднялась над Черным морем

Курс рубля
- Крах доллара: экономисты объявили о резком укреплении рубля в мае
- Как слабый рубль отразится на россиянах: экономист объяснил на пальцах
- Центробанк оправдался за рухнувший рубль
Разведывательная авиация Североатлантического альянса демонстрирует активность над Черным морем, пишут медиа, ссылаясь на данные сервиса FlightRadar.
Судя по опубликованным кадрам, авиация НАТО в основном совершает полеты в турецких и румынских границах. Активность воздушных судов фиксируется в районе Констанцы – крупнейшего морского порта Румынии.
О причинах такой активности и целях операции разведывательной авиации альянса не сообщается.
После начала специальной операции альянс участил свое присутствие в пределах Черного моря на воде и в воздушном пространстве. В конце прошлого года российская РЭБ подавила стратегический дрон НАТО, выполнявший разведывательный полет.
В прессе обсасывают детали американской оплошности