Россия выдвинула НАТО ядерный ультиматум

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Глава Российской Федерации Владимир Путин объявил о размещении Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии еще в начале весны 2023 года. В оборонном ведомстве страны указали, что таким образом отвечают Соединенным Штатам, отказавшимся от вывода своих боеголовок из Европы.
По словам заместителя министра обороны РФ Александра Фомина, речь идет о встречных действиях в отношении НАТО.
Замминистра напомнил, что на требования Москвы о прекращении взятой на вооружении Западом практики с выводом ядерного оружия на непосредственную американскую территорию Штаты ответили решительным отказом. Таким образом, Москва лишь ответила на действия НАТО, провоцирующего напряженность в регионе.
25 марта Путин отмечал, что РФ передала Белоруссии комплексы "Искандер", способные нести тактическое ядерное оружие.
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