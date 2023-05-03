Россия выдвинула НАТО ядерный ультиматум

Москва перешла от слов к действиям

Глава Российской Федерации Владимир Путин объявил о размещении Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии еще в начале весны 2023 года. В оборонном ведомстве страны указали, что таким образом отвечают Соединенным Штатам, отказавшимся от вывода своих боеголовок из Европы.

По словам заместителя министра обороны РФ Александра Фомина, речь идет о встречных действиях в отношении НАТО.

Замминистра напомнил, что на требования Москвы о прекращении взятой на вооружении Западом практики с выводом ядерного оружия на непосредственную американскую территорию Штаты ответили решительным отказом. Таким образом, Москва лишь ответила на действия НАТО, провоцирующего напряженность в регионе.

25 марта Путин отмечал, что РФ передала Белоруссии комплексы "Искандер", способные нести тактическое ядерное оружие.