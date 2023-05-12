В НАТО начали открыто угрожать всем союзникам Кремля

В НАТО начали открыто угрожать всем союзникам Кремля
Анналена Бербок. Фото: Kira Hofmann/www.globallookpress.com
Альянс решил надавить на весь Восток

Глава немецкой дипломатии Анналена Бербок на фоне поставок Запада в помощь украинской армии призвала третьи страны отказаться от поставок военной продукции в Россию, заявив, что мир не может поддерживать специальную операцию.

Бербок заявила, что поставки ВПК в Россию де-факто означают участие в боевом конфликте против Украины. При этом министр иностранных дел ФРГ подчеркнула, что Запад продолжит оказывать Украине военную помощь в виде передачи артиллерии и боевых припасов.

Бербок добавила, что западные государства обращаются ко всем странам – чтобы те не поставляли в РФ военную продукцию с товарами военного назначения.

"К сожалению, в последние месяцы мы констатируем, что таких поставок проводится все больше из ряда стран. Особенно некоторыми компаниями указанных стран", – сообщила Бербок.

Министр добавила, что Европейский союз работает над санкциями в отношении стран, осуществляющих поставки.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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