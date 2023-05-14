У России появился серьезный "козырь" против НАТО

Альянсу остается только смириться с губительным положением дел

Наличие военно-морских баз на территории Крыма дают России ощутимое превосходство перед странами Североатлантического альянса в черноморском регионе. Поэтому НАТО вынужденно усиливает собственное присутствие в этих водах, указывает обозреватель Марк Галеотти в материале для Spectator.

Пока в Крыму развернуты силы РФ, море фактически остается за Москвой и подконтрольно ее способностям угрожать и пресекать акции противников, которые уже считают регион фронтовой линией. Здесь РФ наносит воздушные и морские удары по ВСУ, которые отвечают тем же.

Провокации и террористические акты у границ России, считает обозреватель, призваны оспорить доминирование РФ в черноморских водах, которые НАТО также стремится взять под собственный контроль.

"Это одна из причин, по которой Королевский флот с другими союзниками по НАТО поставили задачу по установлению свободы судоходства в водах, на которые Россия незаконно претендовала. Не бросить вызов ее "захвату моря" – безоговорочно согласиться с ним. В таком случае Китай еще увереннее начал бы стремиться к попыткам претендовать на основную часть Южно-Китайского моря, нарушая международные правовые нормы", – говорится в материале.