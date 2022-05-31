Миссия аппарата после работы РЭБ оказалась бессмысленной

Радиоэлектронная система российских вооруженных сил смогла подавить путем создания помех дрон одной из стран Североатлантического альянса, который находился над черноморскими водами и выполнял разведывательные полеты для украинских вооруженных сил.

Согласно приведенным данным, стратегический БПЛА был успешно подавлен после его приближения к побережью Крыма. Дрон потенциально пытался вести разведывательную деятельность над объектами, которые принадлежали Российской Федерации, передает "Свободная Пресса".

Как отмечает источник, подавить беспилотник удалось путем комбинипрованных помех – после этого миссия аппарата оказалась совершенно бессмысленной. Иные подробности эпизода не раскрываются, отмечает телеканал "360".

По информации URA.ru, российские вооруженные силы имеют опыт распознавания тяжелой техники Североатлантического альянса, получаемой Украиной. В конце мая НАТО начали боевые учебные маневры, в рамках которой используют военную авиацию у российских границ в Прибалтике (а также в Польше).