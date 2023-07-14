Кремль резко ответил Шольцу на оскорбление Путина

Москва не осталась в долгу

Если бы президент России решил отправиться в турпоход, он бы сделал выбор исключительно в пользу мест в родной стране, а не в Альпах. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментирующий недавний выпад канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Ранее немецкий канцлер заявил, что не испытывает желания отправляться в поход с президентом России – вместо него бы предпочел отправиться в горы с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Путин же в этом случае для Шольца был бы человеком из нежеланной компании.

Позднее Песков указал, что президент России едва ли будет отдыхать за пределами родной страны – а потому о походе с Шольцем нет и речи.

"Вы знаете, куда Путин ходит в туристические походы и где проводит редкие дни отдыха – точно не в Альпах, а у нас в России", – высказался пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Шольц сообщил, что заранее располагал сведениями о передаче Соединенными Штатами Украине кассетных припасов – Берлин получил информацию напрямую из Вашингтона, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня". Вместе с тем глава правительства ФРГ оправдался, что не способен повлиять на решения суверенных стран – Германии остается лишь соблюдать взятые на себя обязательства в рамках соглашения в пределах НАТО и ЕС.