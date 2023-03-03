Во Франции предрекли войну с Россией и Белоруссией в 2026 году

Конфликт назвали самым кровопролитным в перспективе

Журналисты французского издания L’Express утверждают, что в ближайшем будущем возможны семь сценариев вероятных войн с участием НАТО – один из них, самый кровопролитный, касается России и Белоруссии.

В статье они написали, что уже в 2026-ом году российский президент Владимир Путин может заявить о дискриминации русскоязычных жителей в Эстонии. И в тот же день руководство России отправит танки и самолеты в сторону республики. После этого на военные действия решится Белоруссия, вторгнувшись в Литву.

Обозреватели считают, что такие действия вынудят Запад задействовать пятую статью устава НАТО, однако США откажутся принимать участие в защите европейских государств. Французы уверены, что выйдут победителями из конфликта, поскольку сразу же направят собственную авиацию и подключат сухопутные войска Североатлантического альянса.

Второй, третий и четвертый сценарии предстоящих войн связаны с конфликтами в Африке – в Мали, Алжире и на Мадагаскаре. Пятый касается возможного вторжения Китая на Тайвань. Шестой – о нападении Турции на Грецию, а последний подразумевает масштабную кибернатаку на Францию.