NYT: спецслужбы США предупредили НАТО об "обманной угрозе" со стороны России

В НАТО случился переполох после слухов о запуске ядерного оружия РФ на орбиту
Фото: MOD Russia/www.globallookpress.com
Запад серьезно запутался в оценках собственных рисков

Cпецслужбисты Соединенных Штатов предупредили союзников по Североатлантическому альянсу, что Россия якобы может запустить в 2024 году ядерное оружие на земную орбиту. Однако на деле вместо боевого заряда в космосе окажется "пустышка" – то есть Москва пойдет на простой обманный маневр, чтобы пустить запустить информационный хаос на Западе, пишет NYT.

Обозреватель Дэвид Сангер намекает, что российская сторона, похоже, уже совершила когнитивную атаку, вызвав реакцию со стороны Запада: союзники уже вовсю проводят секретные брифинги после оценок намерений своего идеологического и экономического противника, передает "Радио 1". Внутри спецслужб США ходят споры относительно намерений Владимира Путина. Впрочем, сам российский лидер спокойно отвергает обвинения в намерении размещения ядерного оружия на орбите, указывает телеканал "360".

Между тем высокопоставленные чиновники сомневаются в анализе, проведенном западными спецслужбами. Запутавшиеся в ситуации официальные лица в Вашингтоне утверждают, что "господин Путин, возможно, считает, что простая угроза масштабного разрушения может усилить ядерную мощь".

Тем не менее, Вашингтон полагает, что РФ уже провела испытания такой системы еще два года назад, примерно во время начала военной кампании на Украине. Однако Запад потратил немало времени, чтобы выяснить, шла ли речь о тренировочном запуске ядерного оружия на орбиту.

Теперь спецслужбы разделяются во взглядах на дальнейшее развитие событие. Некоторые считают, что Россия готовится к запуску "фиктивного оружия". Однако проблема в том, что никто не может знать наверняка, каким окажется оружие – настоящим или фальшивым. 

"Это еще больше затрудняет реагирование", – пишет обозреватель.

Между тем американский госдеп рекомендовал гражданам США избегать посещения России, заявив об "угрозе задержания", передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: The New York Times ✓ Надежный источник
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