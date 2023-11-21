По крайней мере, на Балканах

Североатлантический альянс не видит какой-либо прямой военной угрозы с российской стороны в отношении НАТО – как на Балканах, так и в целом. Соответствующее заявление сделал генсек организации Йенс Столтенберг, комментируя по просьбе медиа фразу президента Украины Владимира Зеленского о некоем "намерении" Москвы дестабилизировать обстановку в регионе.

Однако, предупредил Столтенберг, альянс должен сохранять бдительность на всех позициях и направлениях. Генеральный секретарь НАТО также напомнил, что в качестве ответной меры блок решил усилить военное присутствие в восточноевропейских странах – после того, как Россия объявила о специальной операции.

Столтенберг также раскрыл планы НАТО в регионе, уточнив, что альянс намерен увеличить собственное присутствие на постоянной основе на территории Западных Балкан – Запад ссылается на желание стабилизировать обстановку в Косово.

До этого президент России Владимир Путин указывал, что НАТО, пообещав остановиться и не расширять свои границы на восточном направлении, нарушила свое слово – с тех пор прошло уже "пять волн" расширения границ западного блока на Восток. Как отметил глава государства, достижение безопасности одних невозможно за счет создания угрозы остальным странам.

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