Раскрыта причина неожиданного ночного визита Путина в Кремль

Глава страны принял важное историческое решение

Ночью очевидцы заметили на московских улицах кортеж из нескольких черных автомобилей. По информации СМИ, в них находился глава России Владимир Путин.

Колонну машин зафиксировали около 11 вечера. Президента доставили к зданию администрации, а позже появилось официальное сообщение от российского МИД, объясняющее причины неожиданного ночного визита Путина в Кремль.

Оказалось, что глава занимался делом, которое имеет важное значение для истории России. В районе полуночи российские власти завершили процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе – этот процесс длился в течение последних лет, сообщает RT.

Как отметили в МИД, на данном этапе никакие договоренности с НАТО в сфере контроля вооружений невозможны, указывает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



"Россия окончательно прощается с ДОВСЕ без сожаления и с полной уверенностью в своей правоте. Полученный при его создании и выполнении опыт – как позитивный, так и негативный – будет учтен", – подытожили в сообщении.

Российская сторона подписала документ в 1990-ом году. В 1999-ом он стал включать в себя ограничение, прописанное под конкретные страны, а не блоки – ратифицировать договор так и не удалось. В итоге после семи лет споров Москва приостановила его действие в одностороннем порядке, напоминает телеканал "360". Закон об окончательной денонсации ДОВСЕ был подписан Владимиром Путиным в мае текущего года.

Ранее в США признали, что допустили серьезную ошибку в отношениях с российским лидером.