Москва, как кость в горле, у США и Европы

Положение дел на международной арене обостряется с каждым днем. Как известно, западные страны никогда не питали теплых чувств к Российской Федерации. И сейчас они продолжают вынашивать планы по дестабилизации обстановки в нашей стране. Важной информацией по этому поводу поделился руководитель Совета безопасности России Николай Патрушев.



Главный безопасник нашей страны раскрыл хитрый план коллективного Запада, который касается российских рубежей. Патрушев сообщил, что сейчас возглавляемая Соединенными Штатами Америки коалиция делает все для того, чтобы создать по периметру рубежей России горячие точки. Такие зоны конфликта и нестабильности должны действовать наподобие Украины.



Очевидно, что за счет этого Вашингтон и Брюссель рассчитывают подорвать стабильность России, ослабить нашу страну и попытаться взять ее под контроль.



Патрушев охладил пыл западных "партнеров", подчеркнув, что Москва следит за развитием событий и видит каждое поползновение представителей западной коалиции, а также хорошо понимает их мотивы.



К слову, ранее на Западе назвали пять преемников российского лидера Владимира Путина.

