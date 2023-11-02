На Западе назвали пять преемников Путина

На Западе назвали пять преемников Путина
Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Американцы готовятся к российской избирательной кампании

Владимир Путин еще не сделал официального объявления о решении баллотироваться на следующие президентские выборы в России. На этом фоне западные СМИ решили назвать пять человек, которые могли бы подойти в качестве возможного премника лидера. Всего они выделили пять чиновников, которые потенциально способны посоревноваться за этот пост.

Первым отметили Дмитрия Медведева, который, по заявлению журналистов, резко набрал популярность в прошлом году, когда стал активно поддерживать российскую спецоперацию и обвинять во всем Запад.

"Медведева может запятнать мнение, что он слишком снисходителен к Соединенным Штатам, поскольку во времена президентства устроил "перезагрузку" в отношениях с администрацией Обамы", – указано в статье.

Вторым претендентом на пост выбрали губернатора Тульской области Алексея Дюмина, который ранее был телохранителем Владимира Путина, сообщает URA.RU.

Еще одним кандидатом в президенты решили указать мэра Москвы Сергея Собянина, у которого, по их словам, "самое сильное портфолио из всех" из-за усилий по благоустройству столицы.

Четвертым возможным преемником назвали Михаила Мишустина, который был исполняющим обязанности президента после отставки Ельцина в канун Нового года. Но он, по словам журналистов, таких амбиций не имеет.

Последним в списке указали главу Совета безопасности России Николая Патрушева. 

"Он осудил предполагаемое проникновение западных неолиберальных идей в Россию и защищает сохранение традиций страны", – объяснили в статье.

Ранее три вероятных преемника Путина привели в ужас Запад.

Накануне президент предупредил, что Европа и США могут устроить против России новые диверсии, подобные взрывам на "Северных потоках". Об этом сообщало Радио 1.

Источник: The Associated Press
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