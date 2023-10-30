Ситуацию обсудят на самом высоком уровне

Российский лидер Владимир Путин намерен провести завещание с руководителями силовых ведомств. Одна из тем предстоящего обсуждения – попытки Запада "расколоть общество" на фоне конфликта на Ближнем Востоке, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Путин всегда уделяет этой теме огромное внимание. В октябре президент уже проводил встречу с представителями конфессий РФ, где поднимался указанный вопрос. Песков уточнил, что совещание будет проведено в очном формате в 19:00.

Напомним, днем ранее посторонние прорвали ограждения, выбежав на взлетную полосу в махачкалинском аэропорту. По некоторым данным, они пытались найти пассажиров рейса Тель-Авив-Махачкала.

Минздрав Дагестана указывает, что в ходе произошедших беспорядков пострадали более двадцати человек. Установлены личности свыше 150, шестьдесят из них уже задержаны правоохранительными органами. Аэропорт временно не принимает самолеты.

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, к инциденту причастен режим Владимира Зеленского, действовавший руками отъявленных противников России и ее явных недоброжелателей, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".