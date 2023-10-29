Аэропорт Махачкалы закрыли из-за проникновения неизвестных

На месте работают органы правопорядка

Аэропорт Махачкалы временно закрыт из-за проникновения неизвестных на перрон. Как отмечает Росавиация, на месте работают органы правопорядка. Все меры будут действовать до нормализации обстановки.

Авиасуда, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправили на запасные аэродромы.

RT сообщает, что в аэропорт уже прибыл в аэропорт, к тому моменту толпа прорвала ограждения, проникнув на взлетную полосу и в здание воздушной гавани.

По информации главка МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, возбуждено дело об организации массовых беспорядков.