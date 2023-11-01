В Кремле сделали заявление по поводу возвращения в страну представителей крупного бизнеса

Представители крупного бизнеса, совладелец "Альфа банка" Петр Авен и экс-председатель Набсовета "Альфа Групп" Михаил Фридман, ранее пытавшиеся избежать западных санкций, заявили, что инвестирование в капитал европейских стран оказалось ошибкой.

Напомним, Фридман после начала событий на Украине переехал в Великобританию, однако впоследствии выехал в Израиль. После этого вернулся в Москву.

Два российских крупных олигарха Фридман и Авен заявили, что их инвестирование в западные страны было ошибкой. Авен несколькими годами ранее получил гражданство Латвии, однако до прошлого года проживал в Великобритании. Оба ранее пытались избежать санкций со стороны Запада, однако после экономического давления вернулись в Россию. Авен пытался оспорить в судебном порядке брюссельские санкции.

Похоже, в Москве приняли извинения бежавших ранее из страны владельцев крупного капитала, пытавшихся отстоять перед Западом право на выведение из-под санкций. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Фридман является бизнесменом и предпринимателем – но не олигархом. И возвращение домой после отъезда за границу – вполне нормальный процесс, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"Граждане России ездят по всему миру, но родина у них одна", – высказался Песков.

Альтернатив у представителей крупного капитала, пытавшихся релоцироваться за пределы России, нет – теперь им придется направить доходы в ее экономику.

Напомним, ранее Фридман пытался получить украинское гражданство.