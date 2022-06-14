Из страны массово мигрируют миллионеры

Свыше 15 тысяч долларовых миллионеров могут покинуть Российскую Федерацию до конца текущего года. Соответствующий прогноз содержится в отчете британской аналитической компании Henley & Partners, которая оказывает услуги для получения гражданства для инвестирования по всему миру.

Как отмечает источник, за последние десять лет миграция состоятельных лиц с подобным доходом из РФ росла с каждым годом. В стране насчитываются свыше сотни тысяч человек, чье состояние превышает один миллион долларов. Таким образом, за год в России их станет меньше на 15%.

Аналитики указывают, что направления, традиционно привлекавшие инвесторов – такие как Британия и Соединенные Штаты – теряют популярность у состоятельных людей. В Соединенном Королевстве также наблюдается потеря долларовых миллионеров (на 2022-й год прогнозируется миграция 1500 человек).

"Привлекательность другого финансового гиганта, США, также быстро снижается. Сегодня Америка заметно менее популярна среди мигрирующих миллионеров, чем до пандемии, возможно, отчасти из-за угрозы повышения налогов. Страна по-прежнему привлекает больше состоятельных людей, чем теряет из-за эмиграции: на 2022 год прогнозируется чистый приток в 1500 человек, хотя это ошеломляющее падение на 86% по сравнению с уровнем 2019 года, когда чистый приток составил 10 800 миллионеров", – говорится в материале.

Ранее в СМИ появилась информация, что российский олигарх Михаил Фридман попроил украинское гражданство.



