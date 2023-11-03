Президент рассказал, что было перед СВО

Российский лидер Владимир Путин развернуто ответил на вопрос о необходимости специальной военной операции, указав, что у страны не оставалось альтернатив после того, как она столкнулась с нападением.

После такого поворота событий, указал глава государства, у России не оставалось иных вариантов. Поэтому приняли превентивные меры.

"Перед тем, как расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись. К сожалению, это нельзя было сделать", – высказался Путин, указав, что к тому моменту страна уже пережила нападение.

В ходе выступления перед членами Общественной палаты глава государства уточнил, что новые российские субъекты, вошедшие в ее состав после начала боевых действий в рамках СВО, являлись исконной частью страны – таковым считали себя жители этих регионов. А девять лет назад они столкнулись с нападением.

Во время встречи с членами ОП Путин указал, что действующие украинские элиты не оправдали ожиданий Вашингтона, который пытался добиться от Владимира Зеленского активных действий по борьбе с украинской коррупцией, имеющей систематический характер. Однако тот не предпринял никаких мер – поэтому Вашингтон попытается сменить действующее руководство в Киеве.