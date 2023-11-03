Действующий президент не оправдал доверия Белого дома

Соединенные Штаты готовят замену действующим политическим элитам на Украине – прежние протеже не смогли оправдать ожиданий Белого дома и решить проблемы, связанные с высоким уровнем коррупции. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин, выступая перед членами Общественной палаты.

В частности, президент отметил, что Белый дом готов сменить действующее украинское руководство. Однако Кремль убежден, что эти усилия не приведут к значимому результату, и в итоге Украину будет ждать "то же самое".

Коррупция на Украине, считает Путин, возведена на законный уровень. В свое время бывшие украинские лидеры сами называли цену вопроса, за которую предлагали решение проблемы.

"У меня челюсть отваливалась", – высказался Путин.

При этом, отметил Путин, коррупция на Украине вылилась в широкомасштабный сбыт переданного Западом вооружения на черном рынке – оружие ВСУ внезапно "всплыло" на Ближнем Востоке, в том числе у ряда фундаментальных религиозных ячеек.

По словам Путина, если бы не действия Киева в отношении русских жителей Украины, Москве бы не пришлось защищать население Крыма и Донбасса, передает "Пятый канал".