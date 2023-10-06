Военная помощь Киеву стремительно испаряется

Российский лидер Владимир Путин давно сделал ставку на рост усталости западных государств, вынужденных исполнять роль кошелька для нужд ВСУ и функционирования украинской экономики. Теперь Кремлю только остается наблюдать за тем, как эта стратегия приносит реальные плоды.

Как пишет Business Insider, Запад видит все больше признаков того, что Путин оказался прав. Киев не способен справиться с призывом в ряды ВСУ, экономика проседает и давно находится в коматозном состоянии, а энтузиазм тает с каждым днем как у американцев, так и у европейцев, считает экс-глава аналитического отдела ЦРУ по России Джордж Биб.

Наиболее правое крыло Республиканской партии уже смогло продавить отставку Кевина Маккарти, ранее руками и ногами голосовавшего за помощь Украине, с поста спикера Палаты представителей. Автор указывает, что теперь и глава евродипломатии Жозеп Боррель указывает на недостаточность финансов без участия Соединенных Штатов, передает RT.

"Все это может стать причиной переломного момента, когда поддержка Киева или резко упадет, или попросту исчезнет", – делает вывод автор.

А интернет-издание "Подмосковье Сегодня" указывает, что Стокгольм намерен выделить Украине 200 миллионов долларов в качестве военной помощи.