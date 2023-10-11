Зеленский раскрыл планы на побег из Украины

Глава высказался о будущем украинского конфликта

Владимир Зеленский прибыл с первым с начала СВО официальным визитом в Румынию. Президент побеседовал с местными журналистами, ответив на вопрос о своем возможном переизбрании на пост главы Украины.

На фоне происходящей ситуации ходят слухи, что США подумывают заменить Зеленского. Подтверждений этой информации нет. Эксперты также допускают, что в случае поражения ВСУ на поле боя он может сбежать из страны.

Однако сам Зеленский указывает, что пойдет на это при одном условии – если конфликт на Украине прекратится. А пока он планирует баллотироваться на второй срок.

"Я не могу сбежать во время *спецоперации*", – подчеркнул политик.

По его словам, перспектив для мирного урегулирования конфликта на данный момент не существует. Но во всем он винит Владимира Путина, который, уверяет Зеленский, совершенно не хочет останавливаться на достигнутом.

Также сейчас президент Украины озадачен происходящим в Израиле. Он опасается, что для его страны это будет иметь "определенные последствия", передает RT.

Ранее в Бухаресте решили внезапно отменить выступление Зеленского в парламенте. Это произошло из-за угроз сенатора Шошоакэ. Она также встретила делегацию украинского президента в стране и прокричала в его адрес требования вернуть Румынии ее территории, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".