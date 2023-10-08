Территория Незалежной заметно сократится

Провал хваленого контрнаступления Вооруженных сил украинского государства привел к тому, что западные страны сильно разочаровались в возможностях Киева. На этом фоне на Западе начались обсуждения вариантов завершения конфликта. Более того, некоторые западные политики начинают достаточно твердо заявлять Киеву о том, что ему придется пойти на территориальные уступки.

К таким выводам пришел экс-работник ЦРУ Ларри Джонсон. Опытный специалист отметил, что для завершения затянувшегося конфликта украинским властям придется отказаться от претензий на Донбасс и Крымский полуостров. Более того, с высокой долей вероятности, Украина лишится Одессы и Харькова. Так что совсем скоро Незалежной предстоит смириться с новыми границами.

"Я думаю, это уже обсуждают (официальное признание Крыма и Донбасса частью РФ. – прим. ред.). Зеленский и его олигархи не хотят с этим соглашаться, – поделился своими умозаключениями аналитик.

Западный эксперт считает, что на Крымском полуострове и донбасских республиках дело не закончится. По всей видимости, России также отойдут Одесса и Харьков.



К слову, ранее стало известно, что украинские боевики учинили кровавую расправу над мирными жителями под Херсоном.

