Дела на международной арене становятся все хуже

Современному человеку кажется, что в XXI веке все спорные вопросы можно решить за столом переговоров, однако суровая правда жизни диктует свои правила – кровавые конфликты вспыхивают в разных уголках планеты. Новое обострение старых противоречий обещает оттянуть на себя внимание международного общества от Украины.



Соответствующими мыслями поделился известный российский сенатор Алексей Пушков, передает информационный ресурс "Свободная пресса". Член Совфеда считает, что приоритетность Киева в политике западных стран резко понизится из-за обострения палестино-израильского конфликта.



Пушков подчеркнул, что очередной крупный конфликт заставит вашингтонскую администрацию работать на два фронта, сообщает телеканал "360". Очевидно, что это будет весьма нелегко для американских властей, однако у них нет выбора – в противном случае игроки международной арены поймут, что роль "глобального гегемона" больше не под силу США.



Пушков добавил, что американцы постараются работать на обоих направлениях, однако очевидно, что Незалежная лишится приоритетности, так как "Ближний Восток загорелся не на шутку", отмечает телеканал RT. Таким образом, новая катастрофа на карте мира может спутать Киеву все карты.



К слову, ранее известная телеведущая Ксения Собчак разозлила публику громким заявлением об Израиле.

