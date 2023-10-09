В США трубят тревогу из-за катастрофической угрозы для Киева: "С обеих сторон"

В США трубят тревогу из-за катастрофической угрозы для Киева: "С обеих сторон"
Фото: www.unsplash.com
Украина может стать отыгранной картой

Жизнеспособность киевского режима зависит исключительно от поддержки коалиции западных государств. Как известно, в последнее время ситуация в этом вопросе для Украины заметно ухудшилась. Провал хваленого контрнаступления вызвал волну разочарования в странах Запада. По мнению зарубежного военного эксперта Джона Россомандо, над Незалежной нависла масштабная угроза.

Опытный аналитик считает, что киевский режим может ждать судьба Вьетнама, Афганистана и Ирака из-за беспрецедентного уровня коррупции и громких скандалов по этому поводу вокруг Вашингтона и Киева.

"Коррупция и ее восприятие с обеих сторон Атлантики представляют наибольшую угрозу для способности Украины победить", – отметил западный специалист.

Россомандо пояснил, что череда резонансных разбирательств, связанных с именем сына американского лидера Джо Байден – Хантера, а также разворовывание материальной и военной помощи на Украине приведут к тому, что Киев полностью лишится поддержки. Дело в том, что, по мнению аналитика, когда Незалежная полностью потеряет доверие американцев, они выступят резко против и могут проголосовать за лидера, который откажет Киеву в помощи.

К слову, ранее стало известно, что украинские боевики устроили кровавую расправу над мирными жителями под Херсоном.

Источник: 19fortyfive ✓ Надежный источник
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