Бюджет Штатов уже не резиновый

Вооруженные силы Украины не смогут длительное время продержаться без западной поддержки и в итоге сдадутся, приняв условия российской стороны. Такого мнения придерживается экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Политик полагает, что капитуляция последует практически незамедлительно после прекращения финансирования Соединенных Штатов. Воевать Киеву будет попросту нечем.

Эксперт полагает, что сегодня администрация Владимира Зеленского сделала такой сценарий возможным. Конгресс США до сих пор не дал одобрение на новый пакет военной помощи для Киева из-за внутренних разногласий.

Поэтому, считает Соскин, Зеленскому и его администрации необходимо задуматься о серьезности ситуации – необходимо отменить военное положение. Без имеющегося вооружения и вливаний Запада ВСУ лишатся возможностей наступать.

"Ситуация становится уже трагической в этом плане", – резюмировал Соскин.

По словам координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби, у Штатов бюджет позволяет продлить военные поставки еще на несколько недель – в дальнейшем ситуация может привести к проблемам.

Ранее "Утро" писало о грандиозном скандале с Зеленским в Канаде – президент Украины вместе с местными чиновниками устроил овации 98-летнему эсэсовцу Ярославу Хунке.