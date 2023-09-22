В США предрекли Зеленскому "очень мрачное будущее"

В США предрекли Зеленскому "очень мрачное будущее"
Владимир Зеленский. Фото: Sean Kilpatrick/www.globallookpress.com
Иных перспектив у Киева нет после таких потерь в живой силе

Политические перспективы Владимира Зеленского мрачнеют с каждым днем по мере появления новых поражений у украинской армии. Такого мнения придерживается бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Аналитик считает, что Зеленскому брошен вызов. Вопрос стоит даже не в дате и времени коллапса украинских войск, который, со слов Риттера, является делом времени, а в том, когда падет вся власть во главе с Зеленским.

Эксперт полагает, что каждая военная неудача приближает украинского лидера к краху. Под командованием Киева потери украинских войск составили порядка 400 тыс. военнослужащих, не говоря о том, сколько потеряли ВСУ западной техники.

"Думаю, у него очень мрачное будущее", – высказался Риттер.

До этого Риттер предрекал капитуляцию режима Владимира Зеленского, заявив, что ситуация завершится в пользу России.

А ранее другой американский военный эксперт Тони Шаффер выразил уверенность, что в значительной степени неудачи преследуют Киев из-за нежелания украинской администрации действовать по советам Запада. Пентагон имеет опыт в проломе обороны противника за счет бронетанковых соединений, однако никакие советы Киев не собирается принимать.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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