Встреча Байдена с Зеленским закончилась громким скандалом

Встреча Байдена с Зеленским закончилась громким скандалом
Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото: Julia Nikhinson - Pool via CNP/www.globallookpress.com
СМИ пытались перекричать друг друга, чтобы добиться ответов от лидеров США и Украины

Прошедшая в Белом доме встреча украинского лидера Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом завершилась громким скандалом. После завершения беседы коллеги отказались отвечать на вопросы медиа, которые были приглашены на освещение переговоров в Вашингтоне.

Журналисты пытались перекричать друг друга в попытках услышать ответы на интересующие всех вопросы. Однако между двумя лидерами воцарилось молчание. Зеленский все это время сидел с кислой миной на лице, периодически бросая взгляды на Байдена с нескрываемой тревогой.

После того, как шум несколько стих, Байден с улыбкой на лице смотрел на американских журналистов. Зеленский пытался вслушаться в слова представителей СМИ, озираясь по сторонам.

Ранее Конгресс США отказал Зеленскому в выступлении. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти сообщил, что речь такого гостя неуместна после раскола в законодательной ветви США. Однако вместе с тем пообещал, что устроит президенту Украины допрос, в котором попросит подробно рассказать, на что были потрачены средства американских налогоплательщиков. А до этого мы рассказывали, как Зеленский отреагировал на отсутствие приглашения на саммит "Большой двадцатки" в Индии.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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